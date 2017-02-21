Головков: не секрет, что «Витязь» играет с «красной машиной» в первом раунде

Президент «Витязя»поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинала Кубка Гагарина со СКА, который завершился со счётом 1:3.«Команда выглядела достойно, ребята хорошо сыграли. Было ли домашнее к СКА судейство? Не надо провокационных вопросов. СКА сегодня ничем не удивил. Есть ощущение, что наши ребята не боятся соперника. Никакой робости нет, выглядят хорошо, у нас, может быть, даже побольше моментов было, но выручал Коскинен. „Витязю“ надо реализовывать свои моменты.В команде нет полной удовлетворённости, аппетит приходит во время еды, так что хотим дальше продолжать борьбу. К этому мы готовились весь сезон. Я с самого начала говорил, что плей-офф для нас начался 26 августа.После матча пообщались с Валерием Беловым, он считает, что следующая игра должна быть ещё лучше в нашем исполнении. Ребята успокоятся. А то, что мы играем с „красной машиной“, — для кого это секрет? В СКА столько кандидатов в сборную. Здорово, что против такой команды мы выглядим достойно», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.