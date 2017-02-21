Квартальнов: серия с «Йокеритом» жёсткая, но мы к ней готовились

Главный тренер ЦСКАподвёл итоги первого матча четвертьфинальной серии Западной конференции с «Йокеритом», в котором «армейцы» победили со счётом 4:2.«Первая игра, победа — это здорово. Но есть проблемы, над которыми надо поработать. Довольны победой. Второй период не понравился.Вспоминали ли мы то, что в матчах „регулярки“ уступили „Йокериту“ в силовой борьбе? Мы обо всём вспоминали. Разбирали эти игры, уделяли внимание этому компоненту. Что случилось в концовке? Вы посмотрите внимательно, что там было перед „шесть на пять“. Посмотрите на тренерскую лавку.Потери во втором периоде? Не могу понять, нагрузки это или недонастрой. Рушилась схема игры. Один сделал ошибку, второй. Хорошо, что в концовке провели пару нормальных смен. Во втором периоде допустили много потерь для нашей команды. Мы готовились к такой серии. Она жёсткая, мы к ней готовы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.