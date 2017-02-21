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Киселевич: хорошо выводили на позицию, сегодня выпала честь мне забивать

21 февраля 2017, вторник. 22:49. Хоккей
Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:2) в первом матче первого раунда плей-офф и свой дубль.

«Каждую игру особый настрой, это плей-офф, забыли регулярный чемпионат. Хорошо выводили на позицию, сегодня выпала честь мне забивать, в следующей игре это сделает кто-то другой. Во второй потасовке водичку пил, а в первой был на льду, не знаю, кто её начал. Не знаю, что хотели финны сделать, хватает мыслей о своей команде. Знаем, что у них неуступчивая команда», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

>>> ЦСКА — «Йокерит»: матч завершился двумя массовыми драками
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК ЦСКА Богдан Киселевич
Новости. Хоккей
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