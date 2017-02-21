Киселевич: хорошо выводили на позицию, сегодня выпала честь мне забивать

Защитник московского ЦСКАпрокомментировал победу над «Йокеритом» (4:2) в первом матче первого раунда плей-офф и свой дубль.«Каждую игру особый настрой, это плей-офф, забыли регулярный чемпионат. Хорошо выводили на позицию, сегодня выпала честь мне забивать, в следующей игре это сделает кто-то другой. Во второй потасовке водичку пил, а в первой был на льду, не знаю, кто её начал. Не знаю, что хотели финны сделать, хватает мыслей о своей команде. Знаем, что у них неуступчивая команда», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.