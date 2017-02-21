Светлаков: ЦСКА контролировал ход встречи, в конце никто не хотел уступать

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал победу над «Йокеритом» (4:2) в первом матче первого раунда плей-офф и свой первый матч после травмы.«Контролировали ход встречи, имели преимущество, у всех горят глаза, есть желание. Это плей-офф никто никому не хочет уступать, это накал, нервы, поэтому получилась такая агрессивная концовка. Сорокин — красавец, но все ребята молодцы. Самочувствие отличное, готов играть, полон желания и эмоций. Не думал о том, чтобы жалеть себя во время стычек, никто не жалеет себя, все играют на команду», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.