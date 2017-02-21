Афиногенов: «Витязь» будет усиливать свою игру и искать слабые места СКА

Нападающий «Витязя»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (1:3) в первом матче западного четвертьфинала.«В плей-офф надо выходить и побеждать. Мы проиграли, будем разбирать все моменты и стараться исправить наши ошибки. Тренеры подскажут, как действовать в следующих матчах. Какая разница, с кем играешь, со СКА или с другим соперником? Мы все спортсмены и хотим побеждать. «Витязь» будет стараться усилить свою игру и искать слабые места СКА, будет туда долбить», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.