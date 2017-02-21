Ильенко: «Локомотив» не нервничал, мы были уверены, что рано или поздно забьём

Нападающий ярославского «Локомотива»рассказал о старте своей команды в серии плей-офф с минским «Динамо» (2:1, 1-0 в серии).«К Минску мы готовились комплексно: обращали внимание и на атаку, и на оборону. Матч показал, что соперник далеко не простой, они имели много моментов, чтобы уйти вперёд. Мы так же подстраивались под кое-какие особенности их игры, ждали от них размена звеньев, активной игры в нашей зоне. Но без ошибок не обошлось.На самом деле мы ждали от соперника любого начала – и открытого, и закрытого. У нас старт матча получился чуть более осторожным, но потом создали свои моменты. Мы хорошо разбирали «Динамо», предполагали, как и в какой ситуации они станут действовать. Большинство моментов не стали неожиданностью, мы были готовы.Не скажу, что над командой как-то довлело то, что мы долго не могли забить именно в плей-офф. Конечно, шуток на эту тему тоже не было – был опыт, который мы учли. Никакой нервозности не было, все друг друга поддерживали. В том числе и по ходу сегодняшней игры: мы создавали и были уверены, что забьём. Получилось, и для команды, и для Егора Коршкова это был важный гол. Но никто его не переоценивает», — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.