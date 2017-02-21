Московское «Динамо» во втором овертайме одолело «Торпедо» и повело в серии

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:0 ОТ. Второй матч состоится 23 февраля.Основное время прошло без заброшенных шайб, как и первая дополнительная двадцатиминутка. На 93-й минуте матча победу бело-голубым принёс Максим Карпов. Вратарь Александр Ерёменко оформил «сухарь», отразив 33 броска. Его визави Михаил Бирюков отбил 48 из 49 бросков.