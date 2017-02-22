Хет-трик Форсберга не спас «Нэшвилл» от домашнего поражения в игре с «Калгари»

«Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 6:5.В первом периоде на дубль Майкла Ферланда и гол Микаэля Баклунда хозяева ответили точным броском Пи Кэя Суббэна.На 25-й минуте Дуги Хэмилтон упрочил лидерство «Калгари», но игрокам «Нэшвилла» удалось перехватить инициативу и забросить в ворота гостей четыре шайбы. Хет-трик оформил, ещё один гол на счету Колина Уилсона.В середине заключительной трети Баклунд восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм. На 1-й минету дополнительного времени победу гостям принёс Марко Джиордано.