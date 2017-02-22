Мэттьюс — второй новичок в истории «Торонто», набравший 50 очков

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сделал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ). Американский хоккеист в том числе помог Джейку Гардинеру забить решающий гол в овертайме.
Всего на его счету стало 52 (28+24) очка в 59 матчах текущего сезона, он стал вторым новичком сезона, набравшим 50 очков. Первым был Патрик Лайне, сделавший в этом матче дубль и опережающий Мэттьюса в гонке бомбардиров на 2 очка. По данным статистического бюро Elias Sports, Мэттьюс стал вторым новичком в истории «Торонто», достигшим этой отметки. Первым был Тед Кеннеди в сезоне-1944/45.
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