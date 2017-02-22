Форвард сборной Латвии Херберт Васильев объявил о завершении карьеры в 40 лет

Известный латвийский хоккеист Херберт Васильев объявил, что после завершения текущего сезона завершит карьеру. 40-летний игрок сейчас выступает за немецкий «Крефельд», в котором отыграл в общей сложности 12 сезонов. Об этом сообщает RP Online
Васильев является седьмым среди самых результативных игроков в истории немецкой лиги DEL с 507 очками. В составе сборной Латвии на чемпионатах мира он провёл 64 матча и набрал 29 (10+19) очков, на трёх Олимпиадах – 11 матчей и 4 (3+1) очка. В России игрок известен по выступлениям за «Амур» в сезоне-2003/04.