Коваленко: игрокам «Сочи» говорят — зря они обратились в профсоюз и прокуратуру

Руководитель профсоюза игроков и тренероврассказал о развитии ситуации с долгами по зарплате в ХК «Сочи».«Группа игроков ХК «Сочи» заявления написала, в строгом соответствии с законами РФ они были переданы в прокуратуру, процесс запущен. Если же говорить о главном — о выплатах игрокам — то пока, по нашей информации, ситуация остаётся прежней. В ноябре, декабре, январе и феврале никаких погашений в ХК «Сочи» не производилось, а за октябрь хоккеисты клуба получили лишь 20 процентов от оклада. Думаем, такая ситуация вскоре изменится — в новых условиях возможности тянуть время и отделываться обещаниями уже нет.Раньше игроков ХК «Сочи» четыре месяца кормили завтраками: мол, немного подождите — и вот-вот мы всё закроем. Теперь тактика, по нашей информации, изменилась: игрокам говорят, что зря они обратились в профсоюз. Мол, если бы вы не выносили сор из избы и не задействовали с помощью профсоюза прокуратуру, то выплаты уже состоялись бы, а так все счета у клуба якобы уже арестованы — и теперь хоккеистам придётся долго ждать.Наш юрист всё детально выяснил. У прокуратуры на данном этапе нет полномочий блокировать счета клуба, поэтому игроков в очередной раз вводят в заблуждение. Вообще всё это тревожит. Если ситуация зайдёт совсем далеко, то нам придётся подключать дополнительные ресурсы и выходить на главного спонсора клуба. Только тогда сможем понять, какова ситуация и не крутят ли деньги на каком-то промежуточном этапе.Надеемся, что то или иное давление лигой будет оказано. Просто нелепо, когда последний выезд ХК «Сочи» на матчи в Москву и Санкт-Петербург состоялся благодаря средствам, которые в пожарном порядке смог изыскать главный тренер Вячеслав Буцаев. Если КХЛ считает себя одной из ведущих лиг мира, то с такими вещами точно не будет мириться», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.