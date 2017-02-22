Гомоляко: «Барыс» может победить в Челябинске, но серию выиграет «Трактор»

Чемпион России и известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора»поделился ожиданиями от серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» — «Барыс». Первый матч пройдёт сегодня, начало — в 17:00 мск.«Серия может начаться с победы «Барыса», но дальше пройдёт «Трактор». В этом сезоне челябинцы выглядят очень хорошо, ребята знают, как играть. Упорная игра будет во всех матчах, будут бороться практически равные команды. У «Трактора» сейчас очень сильная оборона и сильные два вратаря. Если Карлссон в «Барысе» сможет прилично выглядеть на воротах, то команда из Астаны навяжет борьбу», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».