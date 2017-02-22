Николаев: перспектив, чтобы достучаться до ума руководителей Башкортостана, нет

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказал, как складывается ситуация с лишением организации аккредитации на проведение соревнований. Напомним, что сейчас в республике существуют две федерации хоккея — старая, работающая 17 лет, и новая, которая была основана в прошлом году.
«Лишив нас аккредитации, местные власти прекратили многолетнюю деятельность федерации хоккея республики, которая все эти годы была одним из самых активных членов ФХР. Федерация хоккея России прекратила свою деятельность на территории Башкортостана. Личные амбиции людей, которые взяли на себя руководство хоккеем, помноженные на некомпетентность и отсутствие мысли, привели к ликвидации не только нашей федерации, но и всего того, чем гордился башкирский хоккей. В течение нескольких месяцев мы находились в осадном положении. Правительство лишило нас финансирования самым безобразным образом, передав средства спонсора некой объединённой федерации хоккея. Всем местным органам власти запретили сотрудничать с нами. Нас лишили льда и информационной поддержки. Наши многочисленные детские и любительские турниры были ликвидированы. Десятки команд и сотни детей впервые за многие годы остались зимой без хоккея.
Наше обращение к руководителю региона осталось без ответа. Более того, оно было перенаправлено инициатору ликвидации нашей организации. Круг замкнулся. И перспективы на то, чтобы достучаться до ума и сердца руководителей Башкортостана, не осталось. В наших планах — получить решение комиссии. Но я его ещё не получил. Заседание комиссии по проведению государственной аккредитации региональных спортивных федераций провели 17 февраля без моего приглашения. Я просил, чтобы республиканский министр спорта и молодёжной политики пригласил независимого эксперта из Министерства спорта РФ, но этого не было сделано. Вышел приказ, по которому нам не предоставят аккредитацию», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
>>> «Нас хотят уничтожить». Что происходит в башкирском хоккее?