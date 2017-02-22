Отец Радулова: если Александру нравится в НХЛ — останется, нет — вернётся

Валерий Радулов, отец нападающего «Монреаль Канадиенс», рассказал об адаптации сына к НХЛ и его планах.«Адаптация у него уже прошла в плане жилья и быта, тем более он жил в Америке раньше. В Монреале примерно такие же условия, как в Москве – тоже зима. С ним мы обсуждаем бытовые вопросы, сам я в Америке никогда не был, всё собирался.Матчи его, как и все здесь, смотрю только по телевизору, отдельные нарезки. Там он действует немного по-другому, хотя в ЦСКА приблизительно такой же хоккей – строится на скорости, дисциплине. В ЦСКА он больше игру на себя брал, а там требования, может быть, другие. Игрового времени у него в ЦСКА было побольше, чем сейчас.Он сам решал, уезжать туда или нет. Я ему сказал: если хочешь, то езжай. Новый контракт? Доиграет сезон, а там видно будет. Если это ему нравится, значит, он там останется, если нет – вернётся, он взрослый человек – сам примет решение», — цитирует Валерия Радулова ТАСС.