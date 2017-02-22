Бэбкок: полевые игроки «Торонто» выручили Андерсена

Главный тренер «Торонто»прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«В начале игры мы смотрелись неплохо, а вот Андерсен – нет. Потом он сделал пару хороших сейвов, и мы в итоге выиграли. Были матчи, когда Фредди выручал нас, сегодня мы выручили его. И это хорошо.Это была одна из тех игр, где мы были уверены в том, что получим свой шанс», – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.