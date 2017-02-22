Светлов: без Умарка «Салават» не слабее, в плей-офф не всё решают звёзды

Олимпийский чемпион, известный тренерподелился ожиданиями от серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Первый матч пройдёт 22 февраля. Начало — 19:00 мск.«Обе команды в разные годы выигрывали Кубок Гагарина, у обеих сильный подбор игроков. Серия равных соперников, предпочтение не отдам ни одной команде. У Уфы был волнообразный сезон, со взлётами и падениями, но потенциал у «Салавата» очень высокий. В последних играх регулярного чемпионата подопечные Захаркина собрались и обыграли «Ак Барс», поэтому заранее отдавать победу Казани в этой серии не стал бы. Не думаю, что без Умарка и Хартикайнена «Салават» значительно слабее выглядит, эти два игрока важны для клуба, но не всегда в плей-офф решают исход встреч звёзды», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».