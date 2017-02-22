Поникаровский: в Китае потребовалось время, чтобы привить идею смотреть хоккей

Нападающий «Куньлуня»порассуждал на тему посещаемости китайской команды.«Где бы ты ни играл, ты должен оставаться профессионалом, выходить на лёд и заниматься своим делом, поэтому в определённом смысле ничего не поменялось.Но в Китае потребовалось некоторое время, чтобы привить людям идею смотреть хоккей. Поначалу мы не видели много болельщиков на трибунах.Но ситуация развивалась, реклама приводила людей на матчи, и со временем они превращались в болельщиков. Со временем, думаю, ситуация станет ещё лучше», – цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.