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Поникаровский: в Китае потребовалось время, чтобы привить идею смотреть хоккей

22 февраля 2017, среда. 14:29. Хоккей
Нападающий «Куньлуня» Алексей Поникаровский порассуждал на тему посещаемости китайской команды.

«Где бы ты ни играл, ты должен оставаться профессионалом, выходить на лёд и заниматься своим делом, поэтому в определённом смысле ничего не поменялось.

Но в Китае потребовалось некоторое время, чтобы привить людям идею смотреть хоккей. Поначалу мы не видели много болельщиков на трибунах.

Но ситуация развивалась, реклама приводила людей на матчи, и со временем они превращались в болельщиков. Со временем, думаю, ситуация станет ещё лучше», – цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.
Источник: IIHF Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар Алексей Поникаровский
Новости. Хоккей
22 февраля 2017, среда
14:29 Поникаровский: в Китае потребовалось время, чтобы привить идею смотреть хоккей
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