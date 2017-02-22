Составы «Авангарда и «Адмирала» на 1-й матч серии, Ткачёв не сыграет

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв не сыграет с «Авангардом» в первом матче серии плей-офф. Ткачёв является воспитанником омского хоккея. Также стал известен состав и омской команды.
«Адмирал»:
Бобков (Серебряков),
Мнацян — Блум,
Волченков — Мориссон,
Земчёнок — Бартулис,
Конев — Курашов,
Казаков — Райт — Саболич,
Райт — Фисенко — Александров,
Саюстов — Алексеев — Жафяров,
Плотников — Иванов — Сигарёв.
«Авангард»:
Фурх (Костин),
Мартынов — Медведев,
Густафссон — Анелёв,
Меньшиков — Григорьев,
Дервук — Орлов,
Лемтюгов — Соботка — Пережогин,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Хохряков — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Пестушко.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча