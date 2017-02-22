Классон: у русских полно суперзвёзд в хоккее, но Швеция сильнее как коллектив

Шведский полузащитник ФК «Краснодар»признался, что любит хоккей. Также он сравнил сборные России и Швеции по хоккею.«У нас в стране много сильных полузащитников, по-настоящему командных игроков. Это вообще отличительная черта нашего спорта. Имею в виду и хоккей. Часто смотрю НХЛ, хотя сам никогда не играл.У русских полно суперзвёзд. Если брать по отдельности, то они ярче. Но как коллектив Швеция сильнее, поэтому добивается больших успехов на Олимпиадах в последние годы», — сказал футболист в интервью «Чемпионату».