Борисов: «Ак Барс» может проехаться по «Салавату» 4-0

Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Борисов поделился мнением о серии «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина.«Настраивать игроков на дерби не надо. Это украшение хоккея. И неважно, какое место команды занимают. Но, например, ЦСКА – «Спартак» в этом году смотреть было больно. «Армейцы» просто возили лицом по льду соперников. Причём у «Спартака» неплохие игроки. Что касается «зелёного дерби», то это будет украшением первого раунда на Востоке.И какие бы проблемы «Салават» ни испытывал, будут матчи «от ножа», которые мы с удовольствием будем смотреть. Меня интересует вопрос как голкипера: как к плей-офф подойдут вратари уфимцев? Я уверен, что игроки будут пластаться на льду, да и вратари тоже. Просто как их подготовят к дерби? Если Сведберг начнёт плей-офф и будет тащить «Салават Юлаев», то я уверен, что мы можем снова увидеть семь встреч.Не думаю, что «Ак Барс» – это лучший соперник для уфимцев. У Казани очень мощная команда. Настрой и опыт Билялетдинова может сказаться по-разному. «Ак Барс» вообще может проехать по «Салавату» 4-0. Мы в это мало верим, но по силе и состоянию юлаевцев на конец чемпионата это может произойти. Но здесь влияет фактор дерби, поэтому мы ждём упорной борьбы.Если бы «Салават» попал на «Металлург», то серия могла спокойно 0-4 закончиться. Что касается «Авангарда», то тут трудно предсказать. К Омску можно подобрать ключи, потому что команда слишком закрытая в этом сезоне. Уфе бы это помогло. Потому что «Салават» умеет искать нужные дыры, чтобы атаковать соперника. «Ак Барс», может быть, и лучший соперник сейчас. Но если бы команда Игоря Захаркина играла против «Авангарда», то я бы не отдал стопроцентное предпочтение Омску, – цитирует Борисова «БИЗНЕС Online».