«Барыс» и «Трактор» назвали составы на 1-й матч серии, Боченски не сыграет

«Трактор» и «Барыс» назвали составы на первый матч серии первого раунда плей-офф.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко),
Кольцов – Бородкин,
Шинин – Белов,
Алексей Петров – Жульдиков,
Мамаев – Климонтов,
Кручинин – Щехура – Якуценя,
Шаров – Пестунов – Пеньковский,
Тридчиков – Новотны – Рой,
Черников – Юрий Петров – Кравцов.
«Барыс»:
Карлссон (Пулен),
Даллмэн — Семёнов,
Баркер — Шалапов,
Липин — Савченко,
Гурков — Трясунов,
Доус — Бойд — Пушкарёв,
Старченко — Сен-Пьер — Шиннимин,
Маркелов — Тривино — Панюков,
Худяков — Кучин — Иванов.