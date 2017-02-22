Бэбкок: важно не забывать, с кем в одном звене играет этот паренёк Лайне

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением об игре нападающего «Виннипег Джетс»«Важно не забывать, с кем играет в звене этот молодой паренёк Лайне. На мой взгляд, Марк Шайфли является одним из лучших центральных форвардов в НХЛ. Я думаю, что это по-настоящему сильный игрок. Когда мы говорим об успехе Лайне, надо говорить о вкладе Шайфли. В „Торонто“ Остон Мэттьюс играет с двумя молодыми парнями, которые только получают опыт игры в лиге. А это большая разница», — приводит слова Бэбкока официальный сайт лиги.