Морис: Шайфли — умный игрок, он будет делать большие деньги в качестве менеджера

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об игре нападающего своей команды Марка Шайфли.
«Прекрасно помню времена, когда в прессе все говорили, что Марк Шайфли давно перерос уровень юниорского хоккея и должен играть в НХЛ. Его прогресс был тогда действительно очевиден, и он выглядел очень уверенно для своих лет. Но он был в юниорском возрасте, и я не видел ничего страшного в том, что он проведёт ещё несколько лет в юниорском хоккее. В прошлом году Брайан Литтл получил травму, и Шайфли сумел сделать шаг вперёд в плане результативности. Ему доверили чуть более важную роль, и он с ней справился.
Мне посчастливилось наблюдать и приложить руку к развитию Шайфли как отличного центрального форварда, действующего одинаково продуктивно как в обороне, так и в атаке. Осенью 2016 года Марк принял участие в Кубке мира по хоккею в Торонто и прекрасно проявил себя в звене с Мэттьюсом и Макдэвидом. Он является очень умным хоккеистом, и я уверен, что будет делать большие деньги в качестве тренера или генерального менеджера в будущем. Он и на роль скаута подошёл бы идеально», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.