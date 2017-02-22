Воропаев: «Сочи» обязан был выходить в плей-офф и иметь шансы на второй раунд

Генеральный директор ХК «Сочи»прокомментировал выступление команды в сезоне-2016/17.«В спортивном плане сезон получился, безусловно, неудовлетворительным. И это ещё очень мягко сказано. Клуб с нашим бюджетом не только обязан попадать в плей-офф, но и обязан быть конкурентоспособным там – как минимум иметь реальные шансы на выход во второй раунд. А мы к этому и близко не подобрались. Мои личные ощущения ужасные – только-только начинается настоящий хоккей, то, ради чего, собственно, и играется «регулярка», а ты проехал мимо этого праздника. Хочу извиниться перед нашими болельщиками – мы не только лишили их праздника, но и впервые в истории клуба давали им реальные поводы освистывать нас дома. Они этого не заслужили.Финансовая нестабильность ни в коем случае не предопределила спортивного результата. Конечно, и у игроков, и у персонала мысли об этом возникали. Это неизбежно. Но поверьте, выходя на лёд или на скамейку за игроками, никто не думает о деньгах. Кроме того, и игроки, и тренеры лишились существенной доли премиальных из-за невыхода в плей-офф. Поэтому финансовые стимулы у них были более чем достаточные.Ещё задолго до окончания сезона мы проанализировали количественные и финансовые результаты летнего курортного сезона в Сочи. Ведь наша посещаемость практически напрямую от них зависит. И этот анализ не дал нам объективных оснований ожидать роста посещаемости – туристов хоть и стало больше, но они стали тратить в разы меньше, и, следовательно, наш местный болельщик, мягко говоря, не стал жить лучше. Это незамедлительно сказалось прежде всего на продажах абонементов. Но, как ни удивительно, несмотря на всё это, посещаемость в сезоне выросла, пусть и незначительно – примерно на 3%. Надо учесть, что в этом сезоне у клуба впервые был очень продуманный медиаплан и было задействовано много рекламных возможностей, как в самом городе, так и в курортных центрах. Но мы реалисты и понимаем, что значительное увеличение посещаемости не достигается быстро. Как недавно сказал Роман Ротенберг, надо заслужить, чтобы болельщик приходил на арену», — рассказал Воропаев «Чемпионату».