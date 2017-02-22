Уилер: главная проблема «Джетс» — мы проиграли больше матчей, чем выиграли

Форвард «Виннипег Джетс»поделился мнением о недостатках в игре команды.«Наша главная проблема заключается в том, что мы проиграли больше матчей, чем выиграли (). Думаю, что мы недосчитались достаточно большого количества очков. Нам отчаянно не хватает стабильности в игре. Если смотреть на вещи реалистично, то „Виннипег“ в целом показывает отличный хоккей и заслуживает места в плей-офф. Нам удалось найти эту стабильность на прошлой неделе во время выездного турне, поэтому будем стараться продолжать в том же духе.Сейчас „Джетс“ предстали более сильной командой, чем это было в ноябре. Я бы не стал жаловаться на тяжёлый календарь. Все клубы проходят через отрезки, когда матчи идут один за одним, а потом приходится отдыхать довольно длительное время. Нельзя сказать, что не везёт только „Виннипегу“ в этом плане», — цитирует Уилера официальный сайт лиги.