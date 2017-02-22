Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матч

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК ЦСКА Григория Панина наказание – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф – и подвергнуть его денежному штрафу. Поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для Панина повторным в чемпионате, на него наложена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.
На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК ЦСКА Павла Карнаухова наказание (большой штраф) – на наказание малый штраф плюс большой штраф плюс дисциплинарный до конца игры штраф – и дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.