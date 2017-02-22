Юрзинов-мл.: «Куньлунь» старался зацепиться за игру, боролся до финальной сирены

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги после поражения от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в первом матче серии.«Несомненно, мы готовились к игре с Магнитогорском, ожидали, что Магнитогорск будет играть очень мощно. Но Магнитогорск играл ещё мощнее. Счёт 4:0 вполне соответствовал той ситуации, которая была во втором периоде. К сожалению, мы пропустили быстрые голы, это нас немного надломило. Но потом мы сумели взять себя в руки и провели неплохой третий период. Старались зацепиться за игру, боролись до финальной сирены. Реализовали большинство по ходу матча, так что у нас сегодня стопроцентная реализация. Один момент был – сумели забить. Готовимся к следующей игре, это был лишь один матч. Будем смотреть вперёд и готовиться к следующему матчу», — цитирует Юрзинова официальный сайт «Магнитки».Посмотретьможно также на официальном канале «Магнитки» в YouTube.