Гатиятулин: «Трактор» не сумел справиться с психологическим давлением

Главный тренер челябинского «Трактора»прокомментировал итоги первого матча серии 1/4 финала Восточной конференции с астанинским «Барысом» (2:5).«Мы готовились к этой игре, тот план на игру, который у нас был – он, к сожалению, не сработал, мы допустили ошибки в самом начале игры, заработали «ненужные» удаления. Наверное, это всё первый матч при своих болельщиках: у ребят было огромное желание, но не смогли справиться с психологическим давлением. Но, тем не менее, ребята играли, старались найти свою игру, в третьем периоде что-то стало получаться, но… Готовимся к следующему матчу. Будет ли играть Денисов? Он готовится, мы поговорим с ним и нашими докторами и примем решение. Игра Кравцова? В третьем периоде счёт уже был таким, что Виталий раскрепостился и смог реализовать свой момент. Это его первый гол в КХЛ, он молодец», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.