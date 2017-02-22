Пушкарёв: серия «Трактор» — «Барыс» быстрой не будет, это была лишь первая игра

Нападающий астанинского «Барыса»прокомментировал выездную победу над челябинским «Трактором» (5:2) в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.«Для нашей команды очень удачно сложился первый период, мы забили быстрые голы. Потом играли по счёту, строго в обороне. «Трактору» нужно было идти вперёд и отыгрываться, но мы воспользовались ошибками соперника и забили ещё пару голов. Сегодня была напряжённая борьба двух равных соперников. Пропущенные голы в третьем периоде? «Трактор» — хорошая, мастеровитая команда, и если им позволять создавать моменты, то они этим воспользуются. Где-то в концовке игры мы потеряли концентрацию, а в хоккее это наказывается. Серия быстрой не будет, сегодня была всего лишь первая игра», — передаёт слова Пушкарёва корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.