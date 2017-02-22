Захаркин: получилось так, что Капризов везде назабивал, он везде звезда

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвёл итоги после поражения в первом матче серии с «Ак Барсом» (1:2).«Мы проиграли очень тяжёлый матч, будем делать выводы и готовиться к следующей игре.Влияют ли на Капризова разговоры вокруг него? Он молодой человек, мне кажется, он понимает, что происходит. Или не понимает, но он должен получать удовольствие. Получилось так, что он здесь назабивал, туда съездил назабивал. Он здесь звезда, там звезда, в сборной – везде.Моя апелляция по второй шайбе? Да, мне показалось, что, может быть, было вне игры, но его не было.Состояние Умарка? Не самое лучшее, он не тренировался очень долго. Важно, что перелом сросся, он готов играть, будем добирать. Профессионал же», — цитирует Захаркина официальный сайт клуба.