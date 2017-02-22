Билялетдинов: была боевая игра, в преддверии праздника подарили хорошую победу

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1).«Хорошая боевая игра была. Я доволен, что мы выиграли. Как мне сегодняшняя военная атмосфера? Хорошая. В преддверии праздника мы подарили хорошую победу. Это большой праздник в нашей стране. Важно было отметить. Хочу также отметить людей, которые и в мирное время, и в годы войны защищают нашу страну, поздравить их с праздником, пожелать им всего самого хорошего.Как состояние Лукоянова? Лечится. Чибисов приболел немножко», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Салавата Юлаева».