Нападающие «Салавата» Майоров и Макаров получили травмы в матче с «Ак Барсом»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева»получили травмы по ходу первого матча серии плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом», в котором казанцы одержали победу со счётом 2:1. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе уфимского клуба.«Нападающие Максим Майоров и Дмитрий Макаров отправились на процедуру МРТ. У Майорова подозрение на перелом, а у Макарова на ушиб. Точные диагнозы станут известны только после проведения обследования», — пояснили в пресс-службе.Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится в Казани в пятницу, 24 февраля. Начало — в 17:00 мск.