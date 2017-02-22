Игнатушкин: конкуренция на Западе выше, «Сочи» тяжело было выйти в плей-офф

Капитан ХК «Сочи»подвёл итоги сезона для черноморской команды. Напомним, «Сочи» не сумел пробиться в плей-офф.«Что могу сказать о сезоне? Не выполнили поставленной задачи — не вышли в плей-офф, но на это были субъективные и объективные причины. Не будем вдаваться в подробности, но раз задача не выполнена, значит выступили неудовлетворительно. С другой стороны, команда изменилась по сравнению с прошлым годом примерно на 50%. Тяжело было выйти в розыгрыш Кубка Гагарина, если учитывать ещё и тот факт, что на Западе выше конкуренция и очков для попадания в восьмёрку нужно было набрать побольше. Бились до конца, и до последнего было непонятно, попадём мы в кубковую стадию или нет. Что касается моих личных результатов, то тут, конечно, меня немного травмы подвели — три микротравмы за сезон. В целом наша тройка неплохо провела год, может быть, в начале немного не пошло, потом вроде сыграли неплохо», — цитирует Игнатушкина официальный сайт команды.