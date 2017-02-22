Итоги игрового дня МХЛ

«Ирбис» на домашнем льду сумел взять верх над «Реактором» — 3:2
МХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 13:00 МСК
Казань
3 : 2 1:1, 1:0, 1:1
Нижнекамск
0:1 – Порядин (Сорокин, Бикмуллин) – 02:23 (5x4), 1:1 – Хакимзянов (Расулов, Журавлёв) – 16:26 (5x4), 2:1 – Самсонов (Расулов, Насыбуллин) – 20:59 (5x4), 2:2 – Фазылзянов (Угольников, Сорокин) – 49:28 (5x4), 3:2 – Редков (Валеев) – 59:27 (5x5)
«Алтай» дома уступил «Сарматам» из Оренбурга — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 15:30 МСК
Усть-Каменогорск
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Оренбург
0:1 – Пивунов – 31:06 (5x5), 1:1 – Меньщиков (Гусейнов) – 31:31 (5x5), 1:2 – Новосёлов (Багин, Факиров) – 57:41 (5x5), 1:3 – Борисов – 59:41 (en)
«Снежные Барсы» в Астане не сумели обыграть «Стальных Лис» — 2:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 16:00 МСК
Астана
2 : 5 0:3, 2:2, 0:0
Магнитогорск
0:1 – Воробьёв (Абдуллин, Коновальчук) – 02:50 (5x5), 0:2 – Болтанов (Меньщиков, Харькин) – 03:07 (5x5), 0:3 – Дубин (Платонов, Башкиров) – 09:11 (5x5), 0:4 – Ольшанский (Коробкин, Швырев) – 22:49 (5x5), 1:4 – Сейтанов (Семёнов, Ахметов) – 23:35 (5x5), 2:4 – Мелихов (Танимов) – 24:09 (5x5), 2:5 – Болтанов (Дюкарев) – 27:43 (5x5)
«Красная Армия» уверенно переиграла «Спартак» — 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 17:00 МСК
Москва
4 : 0 3:0, 0:0, 1:0
Москва
1:0 – Николишин (Бякин, Силаев) – 02:49 (5x5), 2:0 – Попугаев (Козырев) – 03:19 (5x5), 3:0 – Каштанов (Огиенко, Луговяк) – 13:01 (5x5), 4:0 – Макеев (Мещеряков) – 56:44 (5x4)
«Мамонты Югры» в результативном матче уступили «Кузнецким Медведям» — 5:6.
МХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2017, среда. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
5 : 6 2:3, 2:1, 1:2
Новокузнецк
1:0 – Марченко (Шэн, Гильманов) – 02:39 (5x5), 1:1 – Жданов (Шевченко, Емец) – 04:34 (5x5), 1:2 – Зиновьев (Жидких) – 15:04 (5x5), 2:2 – Беляев (Латышевич) – 15:42 (5x5), 2:3 – Лудцев (Пархоменко, Караваев) – 17:00 (5x4), 2:4 – Петров (Караваев) – 20:40 (5x5), 3:4 – Гильманов (Марченко, Галюк) – 33:41 (5x4), 4:4 – Кафеев (Уфимцев) – 37:16 (5x5), 4:5 – Пархоменко (Караваев) – 40:40 (5x5), 5:5 – Беляев (Уфимцев, Кожевников) – 53:06 (5x5), 5:6 – Караваев (Пархоменко) – 56:28 (5x5)
«Алмаз» одержал победу над «Атлантами» — 3:1.