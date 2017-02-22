Итоги игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.«Ирбис» на домашнем льду сумел взять верх над «Реактором» — 3:2«Алтай» дома уступил «Сарматам» из Оренбурга — 1:3.«Снежные Барсы» в Астане не сумели обыграть «Стальных Лис» — 2:5.«Красная Армия» уверенно переиграла «Спартак» — 4:0.«Мамонты Югры» в результативном матче уступили «Кузнецким Медведям» — 5:6.«Алмаз» одержал победу над «Атлантами» — 3:1.