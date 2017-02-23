Капризов: не знаю о переходе в ЦСКА, у меня ещё год контракта с «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями после игры с «Ак Барсом» (1:2).«Дебют в плей-офф? В принципе, всё так же, как и в других матчах. Может быть, ответственности больше, а хоккей сам по себе одинаковый.«Ак Барс» регулярного сезона отличается от «Ак Барса» в плей-офф? Всё также. Как они играли последнюю игру против нас, так и играли сегодня.Как реагирую на слухи о переходе в ЦСКА? Я ничего не знаю, у меня ещё год контракта с «Салаватом Юлаевым», — цитирует Капризова официальный сайт клуба.