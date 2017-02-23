«Флорида» уступила «Эдмонтону», прервав свою победную серию

«Флорида Пантерз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе «Эдмонтона» отличились Оскар Клефбом (6-я минута), Эрик Гриба (31), Райан Ньюджент-Хопкинс (39) и Крис Рассел (53). За «Флориду» голы забили Александр Барков (21), Колтон Севьюр (36) и Джонатан Маршессо (40).
Победная серия «Пантерз» прервалась на отметке в 5 матчей. «Ойлерз» одержали четвёртую победу в последних пяти играх.