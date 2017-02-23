Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» победить «Филадельфию»

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Дубль в этом матче оформил российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, отличившийся на 17-й и 38-й минутах. Ещё по голу за «столичных» забили Никлас Бекстрём (7-я минута) и Ти Джей Оши (55). Гол престижа в составе «Филадельфии» забил Брэйден Шенн (27).
Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отдал 2 результативные передачи. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 20 минут. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 20 минут, нападающий Роман Любимов — 9.