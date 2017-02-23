Кузнецов: голы – это хорошо, но если есть открытый партнёр, надо играть на него

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал выездной матч с «Филадельфией Флайерз» (4:1), в котором он оформил голевой дубль.«Соперник старался вернуться в игру, «Филадельфия» сделала счёт 1:2 в середине матча, но мы смогли сохранить инициативу. Забили ещё и решили исход встречи в свою пользу, это здорово. Мой второй гол получился удачным: наша парочка Йо-Йодоставила мне шайбу, мне удалось забить. В первом голе тоже был элемент везения, получилось хорошо бросить в ближний угол.Стал ли я предпочитать бросок передаче после этих голов? Всё зависит от конкретного момента. Если есть возможность для броска, то надо бросать, но если есть открытый партнёр, то, конечно, должен быть пас», — передаёт слова Кузнецова официальный сайт клуба.