Нападающий «Тампы» Кэллахэн перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»перенёс повторную операцию на бедре и может пропустить остаток регулярного сезона.21 июня хоккеиста прооперировали в связи с травмой хрящевой прокладки в правом бедре. В этом чемпионате он провёл 18 игр и набрал в них 4 (2+2) очка. В период с 27 ноября по 7 января он сыграл только три матча. После 7 января он вообще не выходил на лёд. Генеральный менеджер клуба Стив Айзерман заявил, что эта травма не угрожает карьере Кэллахэна, а необходимость проведения повторной операции вызвана процессом затягивания шрама.«Тампа» вызвала из своего фарм-клуба форварда Кори Конакера.