Е. Бодров: к провокациям «Ак Барса» были готовы, не обращали на них внимания

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился мыслями о первой игре серии с «Ак Барсом» (1:2).«Готов неплохо, просто месяц не играл, не было игрового ритма. Сейчас в плей-офф идёт совсем другой хоккей. По игре чувствовал себя нормально.Плохо, что проиграли, конечно, но серия продолжается, надо выигрывать следующие матчи. Мы выглядели неплохо, надо забивать, прибавлять в реализации.Были ли готовы к провокациям со стороны „Ак Барса“? Конечно, были готовы. Не обращали особо внимания», — цитирует Бодрова пресс-служба клуба.