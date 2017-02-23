Лепистё: «Салават» играл лучше, в следующем матче будет очередная рубка

Защитник «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.«Мы понимали, что «Ак Барс», начиная серию дома, выйдет заряженным. Побежит с первых минут в атаку, болельщики также будут гнать их вперёд. Ждали мощного натиска соперника с первых минут, были готовы, понимали, что на старте надо сыграть просто и надёжно в своей зоне, не дать им раскатиться, плотно играть в нейтральной зоне. Акцент был в первую очередь на дисциплинированную игру, без неоправданных удалений. Конечно, помимо надёжной обороны не забывать и про атаку, по возможности больше играть в их зоне, в том числе убегать в контратаку.Если говорить в целом, то, на мой взгляд, мы играли лучше, но это не в счёт, так как результат на табло, и он отрицательный. А так неплохо провели стартовый отрезок, отыгрались, второй период полностью доминировали, но не смогли реализовать. В третьем периоде стали играть иначе, звучит странно, но мы чего-то выжидали, а ждать не стоило, надо было просто запихнуть шайбу в ворота. Это всего лишь первая игра, похоже, нас ждёт долгая серия. Начинаем готовиться к следующей игре. Безусловно, будет очередная рубка. Постараемся сыграть агрессивнее в атаке, больше бросать, закрывать вратаря, ловить отскоки, „доедать“ шайбу с пятачка», — цитирует Лепистё «Спорт Бизнес Online».