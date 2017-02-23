Лисин: «Салавату» нужно было больше забивать, когда были возможности

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции.«Всегда тяжело проигрывать, без разницы на какой секунде. Проигрывать всегда тяжело, но серия продолжается. Во втором периоде реализация подвела. Тяжело выигрывать, когда забиваешь одну шайбу. Нужно было больше забивать, когда были возможности. Насколько реально бороться с „Ак Барсом“ всю серию? Не знаю, что сказать», — цитирует Лисина «Спорт Бизнес Online».