Макеев: даже если «Витязь» не пройдёт СКА, то нервы потреплет

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев рассказал об изменениях, произошедших с приходом нового тренера Валерия Белова, а также отметил, что команда не собирается уступать СКА в первом раунде плей-офф без боя. Второй матч серии состоится сегодня, 23 февраля, начало — в 17:00 мск.
«С приходом Белова изменилось очень многое, начиная с селекции: хорошие игроки пришли. Я считаю, что сейчас у нас самый игровой, самый сильный состав по сравнению с теми, что были раньше. Отсюда и результат. В плей-офф попали, и, думаю, нам удастся там пошуметь немного (улыбается). Атмосфера поменялась. Больше шуток стало, все общаются. Раньше чувствовалась какая-то скованность, а сейчас все раскрепощены. В общем, всё хорошо у нас. Притом что у Валерия Геннадьевича всё прекрасно с чувством юмора, ощущается и жёсткий характер: он очень не любит проигрывать. В итоге у нас сложился коллектив единомышленников в этом плане.
После победной игры с «Куньлунем», когда стало понятно, что мы попали в плей-офф, Белов зашёл в раздевалку и сказал буквально: «Парни, мы всё можем, нам всё по плечу». Он каждый день ставит нам задачу: не останавливаться на достигнутом, идти дальше. Нет сейчас команд, которые не обыгрываются.
Расслабленность – точно не про нас. Хочется заявить о себе, выполнить тренерскую установку. Настроены просто так не давать прохода никому. Даже если не пройдём СКА, то нервы потреплем. Думаю, в первом матче это уже получилось», — цитирует Макеева пресс-служба КХЛ.
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