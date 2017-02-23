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Собака произвела символическое вбрасывание перед матчем СКА — «Витязь»
23 февраля 2017, четверг. 17:19.
Хоккей
Перед началом второго матча серии плей-офф в Западной конференции СКА — «Витязь» овчарка-пограничник произвела символическое вбрасывание. «Чемпионат» проводит текстовую
онлайн-трансляцию
этой встречи.
Первая игра завершилась победой СКА со счётом 3:1.
>>> Вторые матчи на Западе. ЦСКА и СКА снова победят
Вбрасывание на матче СКА — «Витязь»
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Витязь
ХК СКА
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23 февраля 2017, четверг
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