Д. Квартальнов: в ЦСКА никто не верит в проклятие победителя «регулярки»

Нападающий системы московского ЦСКАрассказал, как проходит его адаптация в КХЛ.«В ЦСКА всегда ставили самые высокие цели и хотели занять первое место в КХЛ. О проклятии победителя «регулярки» мы даже не думаем, никто в это не верит.Освоился ли я в основной команде? Наверное, пока ещё не совсем комфортно себя чувствую в КХЛ. Ещё не адаптировался. В КХЛ всё быстрее, играешь против опытных хоккеистов. Когда приходишь в КХЛ, конечно, сложно. В МХЛ – открытый хоккей, а в ВХЛ команды сильны тактической игрой. В КХЛ мастеров больше, чем в ВХЛ, но в Вышке тоже есть сильные игроки», — приводит слова Квартальнова официальный сайт лиги.