Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЕВРОПЫ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Д. Квартальнов: в ЦСКА никто не верит в проклятие победителя «регулярки»

23 февраля 2017, четверг. 17:37. Хоккей
Нападающий системы московского ЦСКА Данила Квартальнов рассказал, как проходит его адаптация в КХЛ.

«В ЦСКА всегда ставили самые высокие цели и хотели занять первое место в КХЛ. О проклятии победителя «регулярки» мы даже не думаем, никто в это не верит.

Освоился ли я в основной команде? Наверное, пока ещё не совсем комфортно себя чувствую в КХЛ. Ещё не адаптировался. В КХЛ всё быстрее, играешь против опытных хоккеистов. Когда приходишь в КХЛ, конечно, сложно. В МХЛ – открытый хоккей, а в ВХЛ команды сильны тактической игрой. В КХЛ мастеров больше, чем в ВХЛ, но в Вышке тоже есть сильные игроки», — приводит слова Квартальнова официальный сайт лиги.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Данила Квартальнов
Новости. Хоккей
23 февраля 2017, четверг
18:16 ЦСКА — «Йокерит»: форвард гостей Талая получил травму
18:08 Яруллин: «Ак Барсу» нужно забыть про победу в первом матче серии с «Салаватом»
17:46 ЦСКА продал все билеты на второй матч серии с «Йокеритом»
17:37 Д. Квартальнов: в ЦСКА никто не верит в проклятие победителя «регулярки»
17:19 Собака произвела символическое вбрасывание перед матчем СКА — «Витязь»
17:12 Олимпийская чемпионка Великая провела вбрасывание перед матчем ЦСКА — «Йокерит»
16:54 Гретцки: я спрячу коньки Ягра, если он подберётся к моему рекорду
16:37 Филатов: конкуренция в сборной U16 усилилась, это повышает мастерство игроков
16:13 СКА и «Витязь» назвали составы на второй матч серии в Санкт-Петербурге
16:11 ЦСКА сыграет во втором матче серии с «Йокеритом» в ретроформе
16:04 Стали известны составы ЦСКА и «Йокерита» на 2-й матч серии первого раунда
15:59 Сведберг: разница между «АБ» и «СЮ» была в том, что они забили две, а мы одну
15:57 Миронов не попал в заявку «Динамо», у «Торпедо» вместо Батлера сыграет Лёфквист
15:42 Макеев: даже если «Витязь» не пройдёт СКА, то нервы потреплет
15:28 Арзамасцев: во втором периоде задавили «АБ», надо было и в третьем так сыграть
15:07 Дюшейн: надеюсь, Игинлу обменяют, и он сможет выиграть Кубок Стэнли
14:48 НХЛ может изменить формат пятидневной паузы для клубов
14:39 Вудкрофт: минское «Динамо» уверено в своих силах и хочет сравнять счёт в серии
14:28 Защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля дисквалифицирован на одну игру
14:11 Петтерссон может пропустить второй матч с «Локомотивом» из-за травмы головы
13:48 Маркелов: «Барыс» не задевает, что эксперты считают «Трактор» фаворитом серии
13:36 Лисин: «Салавату» нужно было больше забивать, когда были возможности
13:28 Лепистё: «Салават» играл лучше, в следующем матче будет очередная рубка
13:10 Мянтюля: «Магнитке» нельзя давать ни сантиметра свободного льда
12:45 Е. Бодров: к провокациям «Ак Барса» были готовы, не обращали на них внимания
12:41 Фридман: успех Радулова в НХЛ заставит Ковальчука задуматься
12:38 Хайнс: Калинин — отличный игрок, переход в «Торонто» — шанс сменить обстановку
12:17 Кэссиди: «Бостон» хорошо играл, но надо внимательнее действовать у своих ворот
12:15 Плющев: у ЦСКА и СКА не было лёгких побед, а у «Динамо» и «Торпедо» шансы равны
11:58 СКА на 23 февраля организовал выставку военной техники перед Ледовым дворцом
11:42 Роу: когда «Эдмонтон» забивал победный гол, мы не смогли прочитать его действия
11:27 Маклеллан: с «Тампой» 11 человек в «Ойлерз» играли хорошо, с «Флоридой» — 20
11:07 Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ
11:00 Как завершатся вторые матчи серий плей-офф на Западе
10:57 Лауридсен: игроки ЦСКА действуют, как роботы, они ничем не удивили
10:34 Хэкстол: в отличие от «Вашингтона», «Флайерз» не реализовали своих моментов
10:20 Светлов: «Салават» в очередной раз сгубила секундная расхлябанность
10:00 «Магнитка», СКА и олимпийская сборная России сыграют на Sochi Hockey Open 2017
09:59 Тротц: «Вашингтон» третью игру подряд начинает медленно
09:47 Корноухов: «Авангард» — топовый клуб, вокруг него всегда будут плести интриги
09:38 Дубль Раккеля помог «Анахайму» взять верх над «Бостоном»
09:33 Хара вышел на 1-е место в истории «Бостона» по количеству игр среди европейцев
09:15 Нападающий «Тампы» Кэллахэн перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок
09:00 Кузнецов: голы – это хорошо, но если есть открытый партнёр, надо играть на него
08:00 Назаров: постараемся сохранить Столярова и Кареева, Квартальнов остаётся
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+