Яруллин: «Ак Барсу» нужно забыть про победу в первом матче серии с «Салаватом»

Защитник казанского «Ак Барса»выразил мнение, что победа в первом матче серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» не должна обнадёживать его команду.«До конца играли, забили гол, естественно, радость, усталость накапливалась уже к тому моменту. Но судьи начали смотреть повтор, не знаю, почему так долго смотрели. Нечасто такое встретишь, что прямо на последней секунде при равном счёте забивается гол. Сначала один просмотр, потом второй. Не знаю, было ли вообще такое.Может ли стать эмоциональным подспорьем такая победа? Это плей-офф. Повели в серии, но ещё много игр впереди. Надо забыть про эту победу и готовиться дальше», — цитирует Яруллина «Реальное время».