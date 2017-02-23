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Шайба Андронова в овертайме принесла ЦСКА вторую победу над «Йокеритом»
23 февраля 2017, четверг. 20:26.
Хоккей
Московский ЦСКА на домашнем льду одержал победу во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.
В составе «армейцев» заброшенными шайбами сумели отметиться Максим Мамин и Сергей Андронов. Единственный гол «Йокерита» на счету Томми Хухталы.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
23 февраля 2017, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0
– Мамин (Ничушкин) – 25:17 (5x5)
,
1:1
– Хухтала (Дженовей) – 43:43 (5x4)
,
2:1
– Андронов (Жарков, Ожиганов) – 71:18 (5x5)
>>> Вторые матчи на Западе. ЦСКА и СКА снова победят
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Йокерит
ХК ЦСКА
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Новости. Хоккей
23 февраля 2017, четверг
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ЦСКА – «Йокерит»
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