Орешкин: «Динамо» реализовало большинство, а затем мы отдали инициативу

Главный тренер московского «Динамо»поделился впечатлениями после победы над «Торпедо» во втором матче серии плей-офф (3:2 ОТ, 2-0 в серии).«Первый период выдержали, была реализация большинства. Во втором и третьем, больше даже во втором, отдали инициативу. Наверное, хотели быстрее довести дело до победы. Травмирован ли Миронов? У нас все в строю, просто сегодня играли другие хоккеисты. У нас все ведущие хоккеисты», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.