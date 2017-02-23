Мозер: в первом периоде «Торпедо» переборщило с удалениями, они сломали игру

Нападающий «Торпедо»поделился эмоциями после поражения во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 0-2 в серии).«В первом периоде мы переборщили с удалениями. Оправданные или нет, но они сломали игру. Пропустили две шайбы. А потом команда начала играть в свой хоккей. Бились, скорость появилась, моменты. Сравняли счёт. Что сказал Скудра в раздевалке, оставлю без комментариев. Настрой – только побеждать. Выкладываться ещё больше при своих трибунах, болельщики нас погонят вперёд», — передаёт слова Мозера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.