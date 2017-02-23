Рыбаков: «Динамо» могло выиграть без овертайма, но не хватило концентрации

Нападающий московского «Динамо»подвёл итоги после победы во втором матче серии плей-офф с «Торпедо» (3:2 ОТ, 2-0 в серии).«Очень доволен, что попал в заявку. Тренер просил попроще сыграть в обороне, плюс попробовать забить шайбу. Ничего нового. Не смогли выиграть в основное время, так как в концовке не хватает концентрации. Могли победить, не прибегая к овертайму. «Торпедо» реализовало удаление, но ничего страшного, мы всё равно выиграли. Хорошо, что мы реализовали «пять на три», а потом сами выстояли в аналогичной ситуации. Это дополнительные эмоции. Думаю, нам хватит сил в плей-офф», — передаёт слова Рыбакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.